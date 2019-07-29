Облсуд рассмотрел дело 133 обиженных сирот

Аграрный университет обязали выплатить студентам пособия.

Как сообщает пресс-служба суд Советского района города Орла, оставлено без изменения решение суда первой инстанции по иску прокуратуры, поданному в защиту прав 133 студентов.

Напомним, все они являются детьми-сиротами и обладают особым социальным статусом. Эти студенты обучаются в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина.

По закону им полагается денежная компенсация на обеспечение питанием, одеждой, обувью и «другими предметами вещевого довольствия». Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что 133 студента остались без положенных социальных выплат.

Дело дошло до апелляционной инстанции. В результате иск прокуратуры был удовлетворен. С университета в пользу студентов взыскана задолженность по социальным выплатам на общую сумму более 703 тысяч рублей.

«Орловский государственный аграрный университет с решением суда первой инстанции не согласился, обжаловав его в апелляционном порядке, — уточнили в Советском райсуде. — Апелляционным определением Орловского областного суда решение оставлено без изменения и вступило в законную силу».

ИА «Орелград»