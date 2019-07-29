В Орле вредители атакуют клены и липы

29.7.2019 | 14:39 Новости, Общество

Общественники забили тревогу и просят администрацию Орла подключиться

Активисты движения «Граждане Орла» заметили, что вредные организмы поражают кленовые деревья. Фото больных кленов выложил координатор «ГО» Вадим Невров. По его словам, снимки он сделал на Московском шоссе.

В беседе с корреспондентом «Орелграда» Невров добавил, что подобные поражения жители Орла заметили на дубах и липах – в частности, в районе санатория «Дубрава». Активист связался с главным экологом администрации Орла Александром Филатовым и предложил обсудить проблему на конференции, пригласив на нее профессоров вузов.

«Если эта история с паразитами и стала массовой, то городу желательно к этому приготовиться. По каштанам стало заметно, что обработанные лекарством деревья выглядят намного лучше, чем деревья, которые не лечили. И ловушки сработали хорошо», — сказал Невров «Орелграду».

Напомним, в этом году в Орле впервые начали лечить каштаны от минирующей моли. В деревья вводят лекарства, а также вешают рядом с ними ловушки.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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