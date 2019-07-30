Прокуратура объяснила неразбериху с долгом по зарплате

В регионе существует две методики определения задолженности.

Напомним, ранее Орелстат обнародовал оперативные данные о задолженности по зарплате в Орловской области. по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2019 года составил 150 тысяч рублей, причем вся задолженность сложилась в обрабатывающих производствах.

Госинспекция труда и Федерация профсоюзов Орловской области назвали другие цифры. По их сведениям, на 1 июля задолженность превысила 26 миллионов рублей. Расхождение данных объяснили в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство подтвердило, что по официальной статистике задолженность по заработной плате составляет 150 тысяч рублей. Ее свои пятерым работникам задолжало ООО «ПК Молос».

В то же время еще 6 работодателей, не являющихся респондентами статистического учета, в Заводском и Железнодорожном районах Орла, а также Ливенском, Мценском и Болховском районах имеют задолженность по заработной плате на общую сумму более 26 миллиона рублей.

То есть вся разница заключается в методике оценки. Не все предприятия предоставляют статистическую отчетность. Например, малый бизнес не учитывается при публикации официальных отчетов.

Кстати, прокурор Орловской области Иван Полуэктов на прошедшем заседании коллегии «потребовал мерами реагирования пресекать не только нарушение прав граждан на своевременную оплату труда, но и факты установления заработной платы в размере ниже минимального, проверять соблюдение законности при установлении стимулирующих надбавок».

Особое внимание он поручил обращать на «соблюдение трудовых прав учителей и врачей, добиваться восстановления прав граждан и привлечения виновных лиц к ответственности».

По данным прокуратуры Орловской области, в первом полугодии 2019 года в нашем регионе прокурорскими работниками было внесено почти 300 актов реагирования в связи с нарушениями в сфере оплаты труда. «Принятыми мерами погашена задолженность по заработной плате перед 402 работниками на общую сумму свыше 17,2 миллиона рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»