Прокуроры рассказали о давлении на бизнес в Орле

Права предпринимателей нарушаются в массовом порядке

В числе приоритетных задач остается защита прав предпринимателей от неправомерного административного давления. Об этом на заседании коллегии заявил прокурор Орловской области Иван Полуэктов.

По его словам, в текущем году прокурорами было отклонено каждое третье обращение органов контроля о проведении внеплановых проверок (17 из 53), поскольку они оказались необоснованными. К дисциплинарной и административной ответственности в этой сфере было привлечено 142 должностных лица.

Кроме того, ранее правоохранительными органами Орловской области было возбуждено 3 уголовных дела по «фактам воспрепятствования предпринимательской деятельности». «По всем делам должны быть приняты законные процессуальные решения», — заявил Иван Полуэктов.

Он также отметил, что в ежедневном режиме ведется мониторинг ситуации по погашению задолженности по выполненным контрактам перед предпринимателями. За последние два года после вмешательства прокуратуры государственные и муниципальные заказчики погасили задолженность на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

«На контроле остается вопрос погашения задолженности перед предпринимателями еще порядка 477 миллионов рублей. Прокурорам поручено принять меры к полному восстановлению прав предпринимателей», — сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»