В Орловской области появились зараженные клещами люди

Зарегистрировано два случая заболевания боррелиозом.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей. До последнего времени случаи заражения людей членистоногими не фиксировались.

Однако на очередную дату подведения итогов мониторинга в Орловской области зарегистрировано два случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

По данным лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность членистоногих боррелиями составила 18,1 процента. При изучении клещей, пойманных на природе, было установлено, что 2,3 процента из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, а 0,5 процента — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

«В течение последних трех недель отмечается снижение числа обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей, — отметили при этом в Роспотребнадзоре. — В лечебно-профилактические учреждения обратились 1694 человека, пострадавшие от укусов клещей, в том числе 590 детей».

ИА «Орелград»