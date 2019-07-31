Под Орлом глава почтамта предстала перед судом за хищение еды

Теперь уже бывшая работница почты была признана виновной в присвоении.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, под суд по обвинению в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения попала теперь уже бывший начальник ОПС «Крутое» Малоархангельского почтамта УФПС Орловской области.

Было установлено, что она неоднократно похищала вверенные ей для продажи товарно-материальные ценности. В частности, женщина присваивала себе продукты питания, бытовые чистящие средства и другое. Общая стоимость похищенного составила около 131 тысячи рублей.

Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ. Кроме того, почта подала к ней гражданский иск о взыскании материального ущерба. Требования подсудимая признала полностью и даже успела уже возместить примерно четверть похищенной суммы.

Суд это учел и приговорил женщину к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ее обязали возместить почте весь причиненный ущерб.

ИА «Орелград»