Под Орлом глава почтамта предстала перед судом за хищение еды

31.7.2019 | 10:20 Новости, Общество

Теперь уже бывшая работница почты была признана виновной в присвоении.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, под суд по обвинению в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения попала теперь уже бывший начальник ОПС «Крутое» Малоархангельского почтамта УФПС Орловской области.

Было установлено, что она неоднократно похищала вверенные ей для продажи товарно-материальные ценности. В частности, женщина присваивала себе продукты питания, бытовые чистящие средства и другое. Общая стоимость похищенного составила около 131 тысячи рублей.

Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ. Кроме того, почта подала к ней гражданский иск о взыскании материального ущерба. Требования подсудимая признала полностью и даже успела уже возместить примерно четверть похищенной суммы.

Суд это учел и приговорил женщину к лишению свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, ее обязали возместить почте весь причиненный ущерб.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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