Стало известно, в какую сумму Орлу обойдется борьба с терроризмом

Областные власти в новой редакции утвердили программу безопасности.

Однако из подпрограмм этой программы предусматривает реализацию мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму. Она финансируется целиком за счет средств регионального бюджета. Так, в 2019 году на реализацию этой подпрограммы планируется выделить 500 тысяч рублей, в 2020 году – 479 тысяч и в 2021 году – 449,3 тысячи рублей.

План предусматривает публикацию в СМИ «материалов, направленных на формирование у населения неприятия идеологии терроризма и экстремизма», издание методических рекомендаций, брошюр и памяток, обследование объектов «вероятных террористических устремлений» и другое.

По итогам реализации подпрограммы ожидается увеличение доли «объектов вероятных террористических устремлений», имеющих паспорта антитеррористической защищенности, с 75 до 98 процентов.

Брошюр и памяток предполагается выпустить порядка 10 тысяч штук. Кроме того, доля молодых граждан, вовлекаемых в реализацию мероприятий по профилактике экстремизма и ксенофобии, должна возрасти с 54 до 60 процента.

ИА «Орелград»