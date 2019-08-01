В Орле отметили День железнодорожника

Лучшие работники получили награды

В Орле 31 июля отметили День железнодорожника, сообщили в пресс-службе облсовета. Поздравления принимали машинисты, проводники, путейцы, ремонтники, инженеры и управленцы.

Мероприятие прошло перед дворцом культуры железнодорожников. Гости ознакомились с выставкой об истории железной дороги и почетных работниках сферы.

Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский пожелал работникам железной дороги хорошей работы и повышения зарплаты.

«Ежегодно мы наблюдаем научно-технологическое развитие холдинга РЖД: улучшается инфраструктура, внедряются инновационные технологии. Например, каждый из нас, пассажиров, может, не выходя из дома, за несколько минут купить билет на поезд, в котором он с комфортом доедет до любой точки нашей необъятной России, а также другие страны, — сказал Музалевский. — Я убеждён, что впереди у компании РЖД ещё лучшие годы работы! Россияне любят путешествовать на поездах, слышать стук колёс и ощущать тёплую атмосферу, которую создают для нас железнодорожники».

Власти и руководство РЖД наградили лучших работников наградами различного уровня. Мероприятие завершилось концертом с участием творческих коллективов ДК Железнодорожников.

ИА «Орелград»