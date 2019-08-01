В Орле рассмотрели дело о запретном сайте

1.8.2019 | 16:40 Новости, Общество

Сомнительный портал активно торговал дипломами.

Как сообщили в пресс-службе Заводского районного суда города Орла, административное исковое заявление подала прокуратура Свердловского района. В ходе планового мониторинга Сети местные прокурорские работники выявили сайт, на котором любому желающему предлагалось приобрести диплом об образовании без прохождения обучения.

Вход на сайт был свободным. Не требовался даже пароль. На портале был опубликован прейскурант цен, размещены фотографии «товара» — словом, конспирацию никто не соблюдал. Прокуратура потребовала признать информацию на сайте запрещенной к распространению в РФ.

Суд требования удовлетворил. Он пришел к выводу, что информация, размещенная на сайте, «демонстрирует возможность совершения уголовно-наказуемых деяний, то есть носит противоправный характер и является информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Сведения о портале попадут в реестр сайтов, доступ к которым ограничен.

ИА «Орелград»

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