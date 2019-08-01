За МУП «ТТП» взялась прокуратура

Прокурорские работники вслед за КСП проверили транспортное предприятие.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» продолжает лихорадить. Вслед за сотрудниками городской Контрольно-счетной палаты, обнаружившей нарушения, работой этой организации заинтересовались прокурорские работники.

Об организации проверки официально сообщила прокуратура Орловской области. Уточняется, что произошло это «по появившейся в СМИ информации о нарушении прав работников МУП «ТТП», в частности, о невыплате им заработной платы.

«Установлено, что в соответствии коллективным договором срок выплаты заработной платы на предприятии установлен не реже, чем каждые полмесяца — 12 и 27 числа, — говорится в сообщении прокуратуры региона. — Выплата зарплаты осуществляется 730 работникам, общая сумма выплачиваемого аванса составляет около 3 млн рублей, всего месячный фонд заработной платы – 10 млн рублей».

Из сообщения также следует, что работникам муниципального предприятия своевременно не был выплачен аванс. По мнению надзорного ведомства, это можно расценивать как признак возможного образования задолженности по заработной плате.

«По указанным фактам и.о. генерального директора муниципального предприятия прокурором Заводского района Орла было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, — добавили в прокуратуре региона. — В результате принятых мер реагирования работникам предприятия выплачен аванс, в настоящее время задолженность перед работниками отсутствует».

ИА «Орелград»