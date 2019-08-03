В Орле мэрия объединила 1 сентября и выборы в Госдуму

Руководящий состав города будет работать в особом режиме.

Сразу два важных события в одном постановлении объединила администрация города Орла. Речь идет о Дне знаний и едином дне голосования на выборах в Госдуму, то есть о 1 и 8 сентября.

Согласно постановлению руководящий состав администрации города, а также предприятий, организаций и учреждений должен быть готов в эти дни реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

На особый режим должны быть переведены ответственные сотрудники с 18.00 1 сентября до 09.00 3 сентября, а также с 18.00 7 сентября до 09.00 9 сентября 2019 года. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Орла независимо от форм собственности рекомендовано организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из руководящего состава.

Следить за исполнением постановления будет городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Информацию о фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения, об осложнении обстановки в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений будет собирать МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла» (43-22-12, 43-37-35, 76-40-93).

Кроме того, руководству МКУ «Служба технического обеспечения администрации города Орла» поручено организовать дежурство автотранспорта для выезда оперативной группы мэрии в случае угрозы или возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в период «особого положения».

ИА «Орелград»