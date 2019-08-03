В Орле придумали, как победить преступность

Для этого оказалось достаточно издать постановление и выделить немного денег.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области». Ее основной задачей является совершенствование системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Объем финансирования составит в 2019 году 155,5 тысячи рублей, в 2020 году — 151,5 тысячи, в 2021 году — 145,8 тысячи рублей. Вся финансовая нагрузка ляжет на областной бюджет.

В частности, программой запланировано «приобретение технических устройств, способствующих раскрытию преступлений и профилактике правонарушений». Это должно привести к повышению уровня раскрываемости преступлений.

Кроме того, программа предусматривает «проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доверия населения Орловской области к работе органов правопорядка». По мнению авторов, это позволит увеличить долю позитивного общественного мнения о правоохранительной деятельности и результатах борьбы с преступностью.

Еще одна задача — повышение уровня профилактической работы с людьми, склонными к совершению преступлений. Благодаря этому на убыль пойдет количество преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а также рецидива.

«Прогнозируется также снижение количества преступлений на почве семейно-бытовых отношений, — отмечено в паспорте программы. — …Значительно уменьшится количество иностранных граждан, использующих заведомо поддельные документы. Также снижению удельного веса преступлений, совершенных иностранными гражданами, будет способствовать повышение правовой культуры мигрантов».

Словом, к 2021 году чиновники ожидают позитивных перемен на общем криминогенном фоне в регионе.

ИА «Орелград»