Муромский и Новиков возложили цветы на братском кладбище

5.8.2019 | 11:30 Новости, Общество

Визит на мемориал стал традицией для руководителей города

Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский утром 5 августа возложили цветы к мемориалу на братском кладбище жертв фашизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники посещают мемориал в годовщину освобождения Орловщины во второй раз. Сегодня к ним присоединились общественники.

На братском кладбище захоронены около пяти тысяч советских граждан, замученных и расстрелянных немцами в 1941-1943 годах.

ИА «Орелград»

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