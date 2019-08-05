Муромский и Новиков возложили цветы на братском кладбище

Визит на мемориал стал традицией для руководителей города

Мэр Орла Василий Новиков и глава администрации Александр Муромский утром 5 августа возложили цветы к мемориалу на братском кладбище жертв фашизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чиновники посещают мемориал в годовщину освобождения Орловщины во второй раз. Сегодня к ним присоединились общественники.

На братском кладбище захоронены около пяти тысяч советских граждан, замученных и расстрелянных немцами в 1941-1943 годах.

ИА «Орелград»