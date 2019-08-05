Пойман заключенный, сбежавший из колонии с «воровским пиром»

5.8.2019 | 9:51 Новости, Общество

Беглеца задержали в Белгородской области.

Сбежавший из ливенской колонии строгого режима заключенный задержан в Белгородской области. Об этом сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». Напомним, побег был совершен 16 июня этого года.

Его совершил осужденный, у которого было право передвижения без конвоя. Утром он отправился на выполнение хозяйственных работ, а обратно не вернулся. Сообщается, что его нашли 2 августа в Старооскольском районе.

По некоторым данным, беглец скрывался у своей сестры. Он был задержан сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Орловской области совместно с белгородскими коллегами и полицейскими из Старого Оскола.

Исправительная колония строгого режима №2 в городе Ливны прославилась на всю страну весной текущего года после того, как в Сети появился видеоролик с прошедшим на ее территории «воровским пиром».

ИА «Орелград»

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