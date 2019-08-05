Семь человек пострадали в ДТП под Орлом

В машину, на которой ехала семья, врезался ВАЗ-2110

Семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе «Орел-Тамбов», сообщили в УГИБДД по Орловской области.

5 августа в 4:50 на 7-м километре трассы столкнулись ВАЗ-2110 и «Сузуки Гранд Витара». Инспекторы установили, что «десятка» ехала в сторону Орла. 23-летний водитель вылетел на встречную полосу и лоб в лоб въехал в иномарку.

Госпитализация понадобилась водителю ВАЗа, 47-летнему водителю «Сузуки», 23-летнему пассажиру ВАЗа и 15-летней пассажирке «Сузуки». Медики также оказали помощь 16-летнему пассажиру иномарки и двум пассажирам отечественной легковушки — парням 20 и 22 лет.

На месте происшествия работала техногенная группа МЧС.

ИА «Орелград»