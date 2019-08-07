«Орловская хлебная база №36» задолжала рабочим 6,2 млн рублей

7.8.2019 | 11:29 Новости, Общество

После вмешательства силовиков долг погасили

Следственный комитет по Орловской области сообщил, что руководство АО «Орловская хлебная база №36» погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Ведомство ранее возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. По данным следствия, с декабря 2018 года по июнь 2019 года руководство не выплачивало в полном объеме зарплату 62 сотрудникам. Сумма долга перед ними превысила 6,211 млн рублей.

«В ходе расследования дела были приняты исчерпывающие меры к защите прав работников на заработную плату, в результате задолженность ликвидирована в полном объеме, ущерб погашен», — заявили в СК.

  • В ноябре 2018 года выяснилось, что с «Орловской хлебной базы №36» похитили более 19 тысяч тонн зерна на сумму более 202 млн рублей. Кражу выявила «Объединенная зерновая компания» совместно с сотрудниками Генпрокуратуры и УМВД по Орлу.
  • В апреле 2019 года Следственный комитет связал кражу зерна с делом замглавы УМВД по Орловской области Федора Козина. К тому моменту он уже был задержан за получение взятки в особо крупном размере.
  • По мнению СК, в феврале-ноябре 2018 года Козин незаконно покрывал руководство АО «Орловская хлебная база №36». Покровительство полицейского позволило им продать зерно, которое базе передали на хранение, и выручить 60 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования