Суд отказался отстранять Дениса Блохина от работы

Подследственный чиновник остается членом правительства Орловской области

Суд в Орле 7 августа отказался отстранять члена правительства Орловской области — главу департамента строительства, ЖКХ и транспорта Дениса Блохина от работы. Ранее на чиновника было заведено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при реконструкции стадиона им. Ленина.

Уголовное дело Блохина По версии следствия, Блохин совершил преступление, будучи главой КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он подписал документы о приемке работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина, хотя подрядчик не доделал их. Благодаря чиновнику фирма получила оплату в полном объеме.

В суде Следственный комитет заявил, что, оставаясь на работе, Блохин может оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства. Прокурор поддержал ходатайство СК, добавив, что один из свидетелей изменил показания на очной ставке с членом правительства.

Защита Блохина заявила, что сейчас он не является директором «Орелгосзаказчика» и не может давить ни на сотрудников предприятия, ни на своего преемника Сергея Волкова.

В итоге суд согласился с защитой, сообщают «Орловские новости».

До 2014 года Денис Блохин был заместителем руководителя департамента строительства и ЖКХ. Затем он возглавил КУ ОО «Орелгосзаказчик» и курировал «юбилейные» стройки – реконструкцию театров, стадиона им. Ленина и другие крупные объекты.

В октябре 2016 года Блохин покинул «Орелгосзаказчик». В марте 2017 года его назначили главой департамента строительства и ЖКХ. После назначения в Орловскую область губернатор Андрей Клычков оставил Блохина на своем посту.

На сессии облсовета в октябре 2018 года во время обсуждения плачевного состояния орловских театров, переживших реконструкцию, Блохин попал под шквал критики депутатов. Чиновник рассказал, что подписавшие акты приемки должностные лица «уволены или уже не работают». Сам он в момент подписания был в отпуске, а банки, давшие гарантии, были ликвидированы.

Депутат Игорь Рыбаков предложил Блохину пройти проверку на детекторе лжи. Чиновник назвал предложение интересным. Состоялась ли проверка, неизвестно.

ИА «Орелград»