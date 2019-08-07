УМВД: попавшему в ДТП в Орле таксисту стало плохо

Информация о том, что мужчина был пьян, не соответствует действительности.

Водитель такси, который 7 августа попал в ДТП на улице Металлургов, почувствовал себя плохо. Об этом «Орелграду» сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. Информация очевидцев о том, что мужчина был нетрезв и уснул после аварии, неверна.

«Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, признаков опьянения у водителей не установили. Водитель «Лады Ларгус» пояснил полицейским, что почувствовал недомогание», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

После оформления протокола полиция разрешила водителю сопроводить автомобиль до дома на эвакуаторе.

ИА Орелград