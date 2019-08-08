Суд обязал навести порядок в главной больнице Орла

В областной клинической больнице найдено много нарушений.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, рассмотрено исковое заявление регионального управления Роспотребнадзора к областным департаментам здравоохранения и финансов, а также к БУЗ «Орловская областная клиническая больница». Речь шла об устранении нарушений санитарного законодательства.

Они были выявлены в ходе проверки. Иск был удовлетворен частично. Так, больницу обязали обеспечить санитарные комнаты стационарных отделений устройствами для мытья суден и клеенок, оборудовать вентиляцией помещение подготовки парафина в физиотерапевтическом отделении, расположенном на 3-м этаже терапевтического лечебного корпуса, а также обеспечить систему кондиционирования операционных блоков в ортопедическом отделении, расположенном в 6-м корпусе, фильтрами тонкой очистки.

Кроме того, больнице отвели два года с момента вступления решения суда в законную силу на устранение других нарушений. Так, ее обязали предусмотреть раздельные входы для пациентов (через шлюз) и персонала (через санитарный пропускник) в операционные блоки в ортопедическом отделении, расположенном в 6-м корпусе.

Также больница должна организовать размещение санитарных пропускников в операционных блоках ортопедического отделения, расположенного в 6-м корпусе, в соответствии с требованиями СанПиН.

Что касается департаментов, то их суд обязал обеспечить клинику необходимым финансированием. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»