На орловчанку завели дело за плохое поведение в суде

9.8.2019 | 12:16 Новости, Общество

Женщина громко бранилась, проявляя неуважение.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, уголовное дело по ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду» возбуждено в отношении некой гражданки Б. Расследованием занимаются дознаватели службы судебных приставов.

Женщина была участницей судебного процесса. Она вела себя неподобающим образом. Сообщается, что орловчанка «возмущалась, неоднократно повышала голос в адрес представителя истца, свои претензии она громко выкрикивала с добавлением нецензурной брани, оскорбляющей человеческое достоинство участников судебного процесса».

— Председательствующий сделал женщине замечание о недопустимости подобного поведения, — сообщила помощник руководителя УФССП России по Орловской области Наталия Булгакова. — Требование судьи о прекращении противоправных действий не было услышано. После этого судьей было принято решение об удалении ответчика из зала судебного заседания.

Действия женщины были квалифицированы как неуважение к суду. Ей грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или арест сроком до 4 месяцев. В УФССП напоминают, что правила поведения в суде являются обязательными для всех участников заседания.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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