Совершившая преступление орловская чиновница отказалась покинуть пост

Попавшуюся на подлоге орловскую чиновницу удалось уволить только по суду.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, речь идет о главе Алпеевского сельского поселения Сосковского района. Еще в феврале 2018 года женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Ее наказали штрафом в размере 30 тысяч рублей. Обвинительный приговор вступил в законную силу. После этого чиновницу должны были досрочно лишить полномочий. Сделать это должны были депутаты сельсовета.

Чиновница могла и сама уйти со своего поста, но не сделала этого. Сельские депутаты тоже проигнорировали требования закона ради того, чтобы их коллега сохранила пост. Не помогло даже требование прокурора – депутаты просто ему отказали.

Восстанавливать законность пришлось в судебном порядке. Прокуратура подала иск в Урицкий районный суд, который признал действия сельских депутатов незаконными. Незаконным же признано их решение об отказе в удовлетворении требований прокурора о досрочном лишении полномочий чиновницы, совершившей уголовное правонарушение.

В прокуратуре регионе добавили, что теперь полномочия главы администрации Алпеевского сельского поселения прекращены.

ИА «Орелград»