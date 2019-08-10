Реконструкция теннисного корта в Орле обойдется в гигантскую сумму

Власти утвердили смету завершения спортивного долгостроя.

Правительство Орловской области утвердило проектно-сметную документацию объекта капитального строительства на улице Тургенева, 55. Речь идет о реконструкции незавершенного крытого теннисного корта. Впрочем, теперь это будет не просто корт, а «Многофункциональный спортивный комплекс».

Согласно постановлению правительства общая сметная стоимость объекта составит немногим более 225 миллионов рублей. Из них на строительно-монтажные работы будет потрачено более 173 миллионов.

Остальное – это так называемые прочие затраты. Например, стоимость проектно-изыскательских работ составит без малого 10 миллионов рублей, а стоимость оборудования для комплекса оценена в 28,4 миллиона.

Добавим, что площадь здания составит около 4.4 тысячи квадратных метров. Планируемая вместимость многофункционального спортивного комплекса — 350 человек, штат — 49 сотрудников. На первый этап строительства власти отводят 18 месяцев.

ИА «Орелград»