В Орле вынесли приговор членам преступной группы

Злоумышленники «взяли» строящийся дом.

Как сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда, обвинительный приговор вынесен в отношении троих ранее судимых граждан. Их признали виновными в совершении групповой кражи с незаконным проникновением в хранилище.

Как пояснили в суде, преступление они совершили в ноябре 2018 года. В состав группы входил еще один человек, но уголовное дело в отношении него выделено в отдельно производство.

Злоумышленники незаконно проникли на территорию строящегося дома по улице Гайдара в Орле. Там они похитили с грузовиков «КамАЗ» восемь аккумуляторных батарей на общую сумму более 60 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимые полностью признали себя виновными и раскаялись в содеянном. Им дали реальные сроки заключение – от 2 лет и 3 месяцев до 3 лет и 2 месяцев. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

«Назначая виновным наказание, суд учитывал наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, данные о личностях подсудимых, фактические обстоятельства совершения преступлений и тяжесть содеянного, — сообщили в пресс-службе суда. — Приговор еще не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»