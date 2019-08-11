Чиновники подсчитали, на какую сумму можно прожить в Орле

Областные власти утвердили величину прожиточного минимума.

Глава Орловской области Андрей Клычков установил величину прожиточного минимума в регионе за II квартал 2019 года. На душу населения она составляет 10 362 рубля. Для сравнения, в I квартале 2019 года она составляла 10 103 рубля. Кстати, это было на 9,5 процентов выше, чем в I квартале 2018 года.

Тем же постановлением Андрей Клычков утвердил величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения. Так, теоретически трудоспособное население Орловской области может прожить на 11 124 рубля в месяц, пенсионеры – на 8 606 рублей, детям хватит 10 316 рублей.

По данным Орелстата, средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2019 года (более свежих данных пока нет), в Орловской области составила 29 841 рубль. Средний размер назначенных месячных пенсий сложился в сумме 13 705 рубля.

ИА «Орелград»