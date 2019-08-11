В Орле семья отсудила 900 тысяч за смертельный несчастный случай

Дело о компенсации морального вреда рассмотрел облсуд.

Как сообщает пресс-служба Орловского областного суда, речь идет о гражданском иске о взыскании компенсации морального вреда за смерть работника от несчастного случая на производстве. Его подала семья погибшего. В качестве ответчика выступил индивидуальный предприниматель, на которого работал мужчина.

Несчастный случай произошел в июле 2018 года. Водитель в производственном цеху менял колесо на автомобиле МАЗ. При выполнении ремонтных работ случилась беда – работник получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован больницу скорой помощи имени Семашко, где через несколько дней скончался от полученных травм.

По факту гибели водителя была проведена доследственная проверка. Состава преступления в действиях ИП не нашли. Поэтому уголовное дело возбуждено не было. Однако семья погибшего воспользовалась своим правом обратиться в суд. Всего она потребовала три миллиона рублей компенсации.

«Из акта о несчастном случае следует, что его причиной явились недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившееся в некачественном проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте, — сообщили в облсуде. — Лицом, ответственным за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, является ИП. Степень вины погибшего работника не установлена».

Иск был удовлетворен частично. В пользу семьи погибшего с ИП взыскано 900 тысяч рублей.

ИА «Орелград»