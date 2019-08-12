В Орле неудачникам ЕГЭ дадут еще один шанс

Пересдать экзамен они смогут уже в сентябре.

В Орловской области стартовал прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования (ГИА-11) в дополнительный сентябрьский период.

Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, принять участие в экзаменах смогут только те, кто неудачно сдал ЕГЭ в досрочный и основной периоды. Если выпускник получил «неуд» по одному или двум обязательным предметам, он сможет сдать экзамен заново.

В центре подчеркнули, что речь идет о втором шансе именно для тех, кто не справился с заданием ранее. Выпускники прошлых лет, а также те, кто просто хочет улучшить результаты, в сентябрьские сроки проведения ГИА-11 допущены не будут.

Прим заявлений продлится до 19 августа 2019 года. Местом регистрации является образовательная организация, в которой обучающиеся, не прошедшие ГИА-11. Их восстановят для сдачи экзамена. Известны и сроки проведения ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Так, 3 сентября пройдут испытания по русскому языку (ЕГЭ и ГВЭ), 6 сентября – по математике базового уровня (ЕГЭ) и математика (ГВЭ), 20 сентября – по русскому языку (ЕГЭ и ГВЭ), математике базового уровня (ЕГЭ) и математике (ГВЭ).

ИА «Орелград»