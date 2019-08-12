В Орле внесли восемь фамилий в «думский» бюллетень

Облизбирком утвердил текст избирательного бюллетеня.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области. Решение было принято на ее очередном заседании. Напомним, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по одномандатному избирательному округу № 145 пройдут 8 сентября 2019 года.

В связи с этим облизбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования, в том числе бюллетеня с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней.

В них включены фамилии всех восьми кандидатов, успешно прошедших регистрацию. Напомним, они были выдвинуты различными политическими партиями. Единственному самовыдвиженцу отказали в связи с отсутствием необходимых документов.

Облизбирком также утвердил распределение специальных знаков –марок. Они будут использованы для защиты от подделок заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Госдумы.

В территориальные избирательные комиссии Орловской области эти марки будут доставлены сотрудниками ФГУП «Главный центр специальной связи».

ИА «Орелград»