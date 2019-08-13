Под Орлом таксистка попала в ДТП

13.8.2019 | 12:00 Новости, Происшествия

Пострадали два человека

В Орловском районе столкнулись «Шевроле Ланос» и автомобиль такси «Лада Ларгус», сообщили в пресс-службе УГИБДД.

Авария случилась 12 августа в 15:30 на третьем километре трассы «Орел-Тамбов». За рулем такси находилась 33-летняя женщина. Она ехала от областного центра и поворачивала налево. В этот момент и произошло столкновение с встречным «Ланосом».

В результате ДТП пострадали 25-летняя водитель «Шевроле» и 19-летний пассажир. Им назначено амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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