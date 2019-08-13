В Орле УФСИН провело конкурс по вождению

В регионе выбрали лучших водителей системы УФСИН.

Как сообщает управление ФСИН России по Орловской области, конкурс профессионального мастерства водителей-сотрудников был приурочен к празднованию дня транспортной службы этого ведомства.

В состязании приняли участие семь представителей учреждений и подразделений. Он сражались за звание «Лучший водитель УИС». Как пояснили в УФСИН, жюри оценивало не только мастерство вождения, но и знание правил дорожного движения, а также техническое состояние автомобилей.

«Мастерство вождения конкурсанты продемонстрировали при выполнении фигур: «параллельная парковка», «гараж» и «змейка», — сообщили в ведомстве. — По результатам трех этапов конкурса победителем стал водитель-сотрудник автомобиля гаража СИЗО-1 Олег Саньков.

Второе место занял водитель-сотрудник автомобильной службы отдела по конвоированию Сергей Сидоров, третье — инспектор филиала по Железнодорожному району уголовно- исполнительной инспекции Александр Кирьянов».

ИА «Орелград»