Два человека пострадали от взрыва газа под Орлом

ЧП произошло на территории предприятия «Агронова Ливны».

О происшествии сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны». По его данным, ЧП произошло 13 августа на территории предприятия «Агронова Ливны». Пострадали двое рабочих, которые ремонтировали мягкую кровлю гаражного бокса. В работе они использовали газовую горелку.

«На крыше находился пустой газовый баллон, — пишет «УЕ». — Примерно в 11 часов 25 минут им подали на крышу полный баллон. В это время пустой взорвался».

В результате мужчины 1967 и 1960 годов рождения получили ожоги и были госпитализированы в Ливенскую ЦРБ. Их поместили в отделение реанимации. По факту происшествия проводится проверка.

ИА «Орелград»