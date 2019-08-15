Эксперты проверили, какой хлеб едят в Орле

За полгода в Орловской области забраковали всего один центнер хлеба.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, в первом полугодии 2019 года сотрудниками этого ведомства было исследовано 324 проб хлебобулочных и кондитерских изделий.

Задачей экспертов было выяснить, соответствует ли такая продукция требованиям безопасности, установленным техническим регламентом Таможенного союза. Результаты оказались обнадеживающими.

Лишь одна проба из исследованных не отвечала требованиям по физико-химическим показателям, а три пробы – по микробиологическим показателям.

Впрочем, в ходе проверок были выявлены другие нарушения. В Роспотребнадзоре назвали главные из них: отсутствие необходимой информации на маркировке продукции, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а также не соблюдение сроков годности.

«По результатам надзорных мероприятий снято с реализации 105,8 кг хлебобулочной и кондитерской продукции», — отметили в ведомстве.

ИА «Орелград»