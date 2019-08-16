Орловца наказали за ролики группы «Коловрат»

16.8.2019 | 16:44 Новости, Общество

Залегощенский суд оценил видео в соцсетях.

Как сообщает Залегощенский районный суд, житель райцентра Залегощь был наказан за размещение символики, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Его признали виновным в совершении административного правонарушения и наказали штрафом, величина которого не называется. Как пояснили в суде, он со своего стационарного компьютера, «из-за негативного отношения к лицам кавказской национальности», в соцсети «Вконтакте» разместил в открытом доступе для общего просмотра неограниченного круга лиц ролики группы «Коловрат».

Суд установил, что это видео содержит символику, использовавшуюся в нацистской Германии.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования