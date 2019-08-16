Орловца наказали за ролики группы «Коловрат»

Залегощенский суд оценил видео в соцсетях.

Как сообщает Залегощенский районный суд, житель райцентра Залегощь был наказан за размещение символики, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Его признали виновным в совершении административного правонарушения и наказали штрафом, величина которого не называется. Как пояснили в суде, он со своего стационарного компьютера, «из-за негативного отношения к лицам кавказской национальности», в соцсети «Вконтакте» разместил в открытом доступе для общего просмотра неограниченного круга лиц ролики группы «Коловрат».

Суд установил, что это видео содержит символику, использовавшуюся в нацистской Германии.

ИА «Орелград»