Пропавшего в Орле ребенка нашли живым

16.8.2019 | 18:10 Новости, Общество

Василий Юрченко обнаружился там же, где пропал

В Орле пропавшего 11-летнего мальчика Василия Юрченко нашли живым и здоровым, сообщили в организации «Поиск пропавших детей – Орел». Напомним, 15 августа ребенок убежал от мамы в районе поликлиники №3 Заводского района.

Сегодня в 6:30 мальчик позвонил в полицию с таксофона на Привокзальной площади и сказал, что потерялся. Когда стражи порядка приехали, Васи уже не было. Они решили проверить камеры видеонаблюдения и увидели, что ребенок успел переодеться.

Через полчаса Васю заметили в фойе поликлиники №3. Информация о том, что он мог уехать в Курск, где жил раньше, не подтвердилась.

ИА «Орелград»

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