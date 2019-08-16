Пропавшего в Орле ребенка нашли живым

Василий Юрченко обнаружился там же, где пропал

В Орле пропавшего 11-летнего мальчика Василия Юрченко нашли живым и здоровым, сообщили в организации «Поиск пропавших детей – Орел». Напомним, 15 августа ребенок убежал от мамы в районе поликлиники №3 Заводского района.

Сегодня в 6:30 мальчик позвонил в полицию с таксофона на Привокзальной площади и сказал, что потерялся. Когда стражи порядка приехали, Васи уже не было. Они решили проверить камеры видеонаблюдения и увидели, что ребенок успел переодеться.

Через полчаса Васю заметили в фойе поликлиники №3. Информация о том, что он мог уехать в Курск, где жил раньше, не подтвердилась.

ИА «Орелград»