В Орел доставили специальные защитные марки

Облизбирком показал, как бюллетени защитят от подделки.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, сотрудники регионального управления ФГУП «Главный центр специальной связи» передали 486,7 тысячи специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней. Они будут использованы для проведения дополнительных выборов депутата Госдумы 8 сентября 2019 года.

Также облизбиркому были переданы 3000 специальных знаков (марок) для защиты от подделки заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Именно такое количество определила для Орловской области ЦИК России.

При получении марок члены облизбиркома с правом решающего голоса проверили целостность пачек, сверили фактическое количество пачек с марками, а также сведения о количестве листов с марками, количестве и номерах марок с данными, указанными на пачках и в актах.

«Специальные знаки (марки) для избирательных бюллетеней используются в целях защиты избирательных бюллетеней от подделки и относятся к защищенной полиграфической продукции, — пояснили в облизбиркоме. — Избирательные бюллетени без специального знака (марки) признаются бюллетенями неустановленной формы и при подсчете голосов не учитываются».

ИА «Орелград»