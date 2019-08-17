В Орле коллектора наказали за плохое знание закона

Агентство напомнило должнику про УК РФ и попало под статью.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, коллекторское агентство привлечено к административной ответственности за нарушения при работе с должником. Напомним, именно это ведомство следит за тем, чтобы долги «выбивались» правильно.

Законом установлен ряд ограничений, однако коллекторские агентства постоянно ищут способы их обойти. В данном случае в службу судебных приставов пожаловался житель Орловской области. Он сообщил, что весной этого года коллекторы прислали ему уведомление.

«В нем содержалось предупреждение о возможности привлечения должника к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в случае неуплаты задолженности, — рассказали в УФССП. — Судебные приставы в ходе проверки установили, данное уведомление вводит должника в заблуждение относительно возможности применения к должнику мер уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования, а также оказывает на должника психологическое давление».

Агентство оказалось официальным – оно внесено в Государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. За допущенное нарушение организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»