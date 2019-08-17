В Орловской области заболеваемость боррелиозом выросла в 4 раза

В текущем сезоне в регионе зафиксировано уже восемь таких случаев.

Как сообщает управлением Роспотребнадзора по Орловской области, в текущем сезоне активности клещей среди населения региона зарегистрировано уже 8 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом. По итогам предыдущего оперативного отчета о проведении мониторинга сообщалось о двух таких случаях.

Активность клещей пошла на спад. Уже пять недель подряд специалисты отмечают снижение количества жалоб на членистоногих. Однако угроза заражения сохраняется.

По состоянию на 12 августа 2019 года в лечебно-профилактические учреждения Орловской области обратилось 1885 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди них насчитывается 672 ребенка.

«По данным результатов лабораторных исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,3 процента», — добавили в управлении Роспотребнадзора.

ИА «Орелград»