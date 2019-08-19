Музалевский проверил ремонт школы в Нарышкино

А также вручил ребенку-инвалиду современную коляску

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и депутат Юлия Мальфанова в конце прошлой недели посетили поселок Нарышкино, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Вместе с местными властями они оценили ход ремонта Нарышкинской средней школы №2. Строители обещают закончить работы к 1 сентября. Учебное заведение должно принять 530 школьников, 180 воспитанников дополнительного образования и 160 детей – в спортивную секцию.

В ходе капремонта в школе появится обновленный пищеблок, душевые, мастерские, а рядом со зданием – спортивная площадка, на которой можно выполнять нормы ГТО.

«Около 17 миллионов рублей, выделенные из областного бюджета на капитальный ремонт школы — это средства, которые мы вкладываем в наше будущее — детей. Ребята смогут заниматься спортом, после чего, как положено, принять душ и пойти на уроки. Отрадно, что качество выполненных работ на уровне. Спасибо администрации района — Тураеву Николаю Владимировичу, который нашёл возможность к вложенным средствам добавить от района почти 1 миллион рублей, благодаря чему пищеблок оснащается современным оборудованием», — прокомментировал ремонт Леонид Музалевский.

Спикер рассказал о проблемах с крышей. По его словам, торги на ремонт кровли будут проведены в конце августа, а сами работы должны завершиться к середине осени. Однако в итоге школа станет современным капитально отремонтированным зданием, заключил Музалевский.

Также в ходе рабочего визита спикер вручил юному местному жителю Даниилу инвалидную коляску. С просьбой о ее покупке в облсовет обратилась бабушка мальчика. Купить оборудование помогли спонсоры, отметили в пресс-службе парламента.

«Мы просто не могли пройти мимо проблем, которые возникли в этой семье. Ребёнком нужно постоянно заниматься, ему нужна регулярная медицинская помощь, а это требует финансовых затрат. Я рад, что оказанная поддержка сделает Даниила более мобильным. И я искренне благодарен моим коллегам-депутатам, всем неравнодушным людям, кто не оставил эту семью один на один с их проблемами», — сказал Музалевский.

Депутат Сергей Потемкин в ближайшее время обещал выделить средства на курс реабилитации Даниила. А уже на этой неделе мальчик поедет отдыхать в санаторий Анапы.

ИА «Орелград»