В Орле супруги обокрали ребенка, у которого умерла мать

Мошенники заметили деньги и ценные бумаги, когда ухаживали за больной женщиной

В Орле передали в суд уголовное дело супругов, которые обманули потерявшего мать ребенка. Мошенники дружили с женщиной и заметили деньги, когда ухаживали за ней.

Подробности циничного преступления рассказали в Следственном комитете по Орловской области. В сентябре 2014 года обвиняемые обнаружили в квартире женщины и ее ребенка $1500 и €600, а также сертификат о наличии на вкладе в банке 230 тысяч рублей.

Супруги оформили опеку над ребенком и забрали деньги. Мальчика заверили: деньги вернут, когда ему исполнится 18. Тот согласился, доверяя обманщикам из-за давнего знакомства.

Из пресс-релиза следует, что затем женщина умерла. На банковский счет подростка поступали ежемесячные выплаты на его содержание. На беду мальчика, мошенница работала в том же банке. В 2015 и начале 2016 года она сняла со счета более 193 тысяч рублей. Все деньги воры потратили на свои нужды.

Следственный комитет собрал достаточно доказательств против преступников, заявили в ведомстве.

ИА «Орелград»