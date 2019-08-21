Под Орлом рассмотрели дело о жестоком убийстве с расчленением

Присяжные рекомендовали суду признать убийцу виновным

Суд присяжных признал 41-летнего жителя Мценска виновным в убийстве местного жителя и избиении еще двоих человек, сообщили в Следственном комитете по Орловской области.

Убийство было совершено в июне 2018 года. Жертвой убийцы стал другой житель Мценска. Изверг расчленил его тело, положил останки в свой автомобиль и развез по разным частям райцентра.

«Помимо этого подсудимый обвинялся в причинении тяжкого вреда здоровью, а также вреда здоровью средней тяжести на почве личной неприязни двум жителям Мценска», — указано в пресс-релизе.

Присяжные посчитали, что доказательств следствия достаточно для вынесения обвинительного приговора. Теперь на основании вердикта присяжных свое решение примет суд.

ИА «Орелград»