Суд закрыл «Русские блины» в Орле

21.8.2019 | 17:00 Новости, Общество

В кафе нашли бактерии кишечной палочки

Роспотребнадзор добился закрытия орловского кафе «Русские блины». Соответствующее решение принял Железнодорожный райсуд областного центра, сообщает пресс-служба ведомства.

Заведение не прошло внеплановую проверку Роспотребнадзора. Инспекторы обнаружили, что в кафе нет мясного, овощного, холодного цехов. В производственном цехе отсутствует раковина для мытья рук.

Сырье, готовая пища и салаты готовятся на одних и тех же столах. А посуду моют в той же ванне, где и сырье. В смывах с посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

С результатами проверки Роспотребнадзор обратился в суд. Тот принял решение закрыть «Русские блины» сроком на 30 суток.

ИА «Орелград»

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