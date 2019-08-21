Украинское СМИ рассказало о прошлом нового советника Клычкова

Артура Волошина называют гражданином Украины, который продвигается по карьерной лестнице за счет личных связей

Новый советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова Артур Волошин – гражданин Украины, утверждает издание «Фраза». СМИ опубликовало ряд биографических деталей Волошина. «Орелград» кратко пересказывает их.

30-летний Волошин – уроженец Харькова и имеет украинское гражданство, однако следы о его пребывании на Украине тщательно скрываются.

В 2017 году Волошин получил гражданство РФ, однако не отказался от украинского паспорта. Издание предположило, что чиновник вовсе не уведомлял российскую власть о прекращении гражданства Украины.

«Фраза» опубликовала фото украинского загранпаспорта Волошина. Судя по снимку, чиновник получил документ в 2008 году в посольстве Украины в Москве (об этом говорит пометка 2RUS в наименовании органа выдавшего паспорт)

В то время Волошин жил в Москве, однако бюрократические операции по получению гражданства РФ почему-то делал в Калининградской области (подтверждается калининградским ИНН Артура Волошина — 391506745975 ), а водительские права – уже в столице.

Затем Волошин возглавил Фонд содействия проведению международной выставки ЭКСПО-2025. Telegram-канал «Незыгарь» писал, что Волошин получил пост благодаря протекции известного финансиста Светланы Сагайдак, которая была заместителем главы «Сбербанка» Германа Грефа. «Фраза» и вовсе называет Сагайдак и Волошина гражданскими супругами.

Сагайдак проработала главой заявочного комитета меньше года. Ее имя фигурировало в нескольких скандалах, связанных с преступлениями в финансово-кредитной сфере. Сагайдак проходила свидетелем по нескольким делам, отмечает тот же «Незыгарь».

Через бывшего сотрудника СБУ Александра Свищевского, который в 2012 году отбыл из Украины в Австрию, Волошин связан с местным олигархом Александром Онищенко. Экс-депутат покинул Украину в 2016 году после лишения депутатской неприкосновенности.

Волошин якобы должен около 4,6 млн рублей некоему финансисту Антону Агафонову. «Фраза» ссылается на некие «ведомости из судебной картотеки» РФ, однако «Орелграду» не удалось найти подтверждение этой информации.

Как удалось выяснить нашему изданию, Артуру Волошину был присвоен ИНН в Калининградской области. Это подтверждает информацию «Фразы» о калининградских «хвостах» нового советника Клычкова. Напомним, что орловский губернатор оттуда же родом.

По данным СМИ, Волошин претендует на место заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры, которое сейчас занимает Николай Злобин.

ИА «Орелград»