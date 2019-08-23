Вдовин пригрозил запретить гулять по «Дворянке» чиновникам, сорвавшим ее благоустройство

Вице-спикер возмутился, что Орел не может найти подрядчика на благоустройство сквера

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин возмутился, что конкурс на благоустройство сквера «Дворянское гнездо» в Орле в третий раз признан несостоявшимся. Политик заявил, что в этом виноваты чиновники, которые выделили слишком мало денег на объект.

Вдовин подчеркнул, что «Дворянское гнездо» — олицетворение Орла как литературной столицы России. Но администрация города относится к нему «бросово», заявил вице-спикер.

«Летняя эстрада в Детском парке – 23 млн рублей. Детский парк – 236 млн рублей. Читаем следующие объекты: сквер 5-й Орловской дивизии <…> — 40,8 млн. Площадь Содружества – при всем уважении к ней – 87 млн рублей. Бульвар Победы, который исключительное значение для города имеет, там стела «[Орел – город] воинской славы – 16 млн! Туда – 40, тут – 16!» — возмущался Вдовин приоритетами, которые ставят чиновники.

На сквер Гуртьева с памятником герою войны выделено 7 млн рублей, а на «Дворянское гнездо» — и вовсе 3 млн, продолжил цитировать документы Вдовин. По его мнению, такой подход очень странный.

«Как это вы умудряетесь в администрации города составлять конкурсные процедуры так, что при таких объемах финансовых средств заявляется один поставщик услуг, с которым заключается контракт фактически без конкурса? А на «Дворянку» не заявляется ни одного [подрядчика] три раза! Может, прокуратуре пора поработать с ФСБ и изъять документы, как конкурсы проводятся?

Да каким образом вы заключаете с единственным поставщиком контракт? У вас совесть вообще есть? Я ходатайствую перед Общественным советом [по восстановлению «Дворянского гнезда»], мы напишем список людей, которым не рекомендовано посещать «Дворянское гнездо». И расклеим фотографии ваши на заборе. Вам не стыдно? Почему по «Дворянке» — так?» — не унимался Вдовин и продолжил:

«Когда вы внуков своих будете воспитывать, вы их поведете не на площадь Содружества, а на «Дворянку». И потом будете рассказывать, как вы участвовали в конкурсе!»

Вице-спикер предположил, что при реализации благоустройства присутствует коррупционная составляющая. И подрядчики могут отказываться от объекта, испугавшись досконального внимания со стороны защитников сквера.

Вдовин добавил, что одному из подрядчиков «посоветовали не заявляться» на конкурс, о чем тот сказал в личном разговоре с политиком.

ИА «Орелград»