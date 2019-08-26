В Мценске осужден серийный домушник

Мужчина попался на четырех кражах с незаконным проникновением в чужие дома.

Как сообщили в суде Мценского района, Орловский областной суд оставил без изменения обвинительный приговор, вынесенный в июне 2019 года в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении четырех краж с незаконным проникновением в жилище.

Два преступления были совершены в составе группы лиц по предварительному сговору. Все кражи произошли на территории Мценского района. В суде отмечают, что схема преступлений была одинаковой.

Подсудимый, в двух случаях совместно с подельником, вечером разбивал стекла в окнах чужих домов. Из помещений злоумышленники выносили все, что казалось им ценным. В списке украденного — алюминиевые фляги, бензиновый триммер, углошлифовальные машины, двухкассетная магнитола, циркулярная пила, цифровые телевизионные приемники, кусачки, бензиновый триммер, удлинитель и другое.

«Подсудимый с места преступления с похищенным скрывался и распоряжался похищенным по своему усмотрению, — сообщили в суде. — В ходе судебного разбирательства он полностью признал вину в инкриминируемых ему преступлениях».

Мужчина получил 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Посчитав приговор слишком суровым, он обжаловал его в апелляционной инстанции, но своего не добился.

Что касается второго участника краж, то уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

ИА «Орелград»