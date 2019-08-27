Орловец напал на автоледи за «слишком быструю скорость»

Необычное уголовное дело рассмотрел суд Орловского района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении жителя Орловского района. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Было установлено, что мужчина буквально избил чужую иномарку и гараж своей соседки.

Как рассказала в суде потерпевшая, она приехала на дачу на автомобиле «Шевроле Авео». Внезапно появился нетрезвый местный житель, который уточнил у нее, ее ли это машина. Получив утвердительный ответ, он потребовал открыть ему дверь автомобиля.

Получив отказ, мужчина начал колотить машину руками и ногами, оставив вмятины и царапины. Ущерб был оценен более чем в 30 тысяч рублей. Затем он подошел к гаражу и начал пинать ногами его ворота. В данном случае ущерб превысил 5 тысяч рублей.

Испуганная автоледи позвала на помощь соседа. Вскоре подъехал ее муж, а также прибыли сотрудники полиции. Один из свидетелей рассказал, что вандалу не понравилась скорость автомобиля – дескать, автоледи слишком быстро проехала мимо его дома.

Поэтому он пошел «с ней разобраться». Несмотря на то, что не было еще и полудня, селянин был изрядно пьян. Суд наказал его лишением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный должен поведением доказать свое исправление.

ИА «Орелград»