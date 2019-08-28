СК проверит видео с лежащим на полу стариком в Болховском интернате

Следствие контролирует глава управления Анатолий Щуров
Следственный комитет по Орловской области начал проверку после публикации видео с лежащим на полу пенсионером. Утверждается, что оно снято в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
На видео пожилой мужчина лежит под дверью в одной футболке. На него не обращают внимания работники учреждения.
«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей», — указано в пресс-релизе СК.
В соцсетях отмечают, что болховским интернатом руководит Владимир Авилов – председатель райсовета народных депутатов.
ИА «Орелград»