СК проверит видео с лежащим на полу стариком в Болховском интернате

28.8.2019 | 11:48 Важное, Новости, Общество

Следствие контролирует глава управления Анатолий Щуров

Следственный комитет по Орловской области начал проверку после публикации видео с лежащим на полу пенсионером. Утверждается, что оно снято в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

На видео пожилой мужчина лежит под дверью в одной футболке. На него не обращают внимания работники учреждения.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей», — указано в пресс-релизе СК.

В соцсетях отмечают, что болховским интернатом руководит Владимир Авилов – председатель райсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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