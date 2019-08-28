Суд запретил Клычкову закрывать школу в Покровском районе

28.8.2019 | 12:20 Новости, Образование, Политика

Решение было принято по иску прокуратуры

Покровский районный суд признал недействующим постановление главы района о ликвидации Топковской школы. Об этом сообщила депутат облсовета Валентина Остроушко, добавив, что суд удовлетворил иск прокуратуры.

«Главное здесь в том, что департамент образования, на который губернатор коммунист Клычков пригласил специалиста из Москвы, заявил, что не будет возражать против закрытия Топковской сельской школы при выполнении требований к перевозке детей в другую школу. А ведь ещё совсем недавно, при губернаторе Козлове, Орловское областное отделение КПРФ заявляло, что закрывать сельские школы — значит, уничтожать будущее России», — прокомментировала Остроушко итог схватки за школу.

Она добавила, что теперь губернатор Андрей Клычков должен выделить деньги на содержание школы. А как коммунисту ему стоит приехать в Покровский район на День знаний – ведь учебные заведения якобы были спасены после вмешательства местных коммунистов.

ИА «Орелград»

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