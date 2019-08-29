Болховский интернат выселит мужчину, который снял видео с лежащим стариком

По словам директора интерната Владимира Авилова, автор ролика не платит за услуги

Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов хочет выселить Владимира Рублева, который снял ролик с лежащим на полу пенсионером и выложил его в Сеть. Об этом в СМИ заявил Владимир Авилов – директор интерната и глава болховского райсовета.

По его словам, выселение Рублева – не расправа за видео: с 2002 года мужчина якобы живет в интернате незаконно, не платит за услуги и не заключил договор. Почему его не выселяли раньше, Авилов не ответил.

Между тем к проверке интерната подключилась прокуратура Орловской области. В социальное учреждение уже выехали прокурорские работники.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников БСУ СО ОО «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», соблюдения ими законодательства о социальном обслуживании, — официально сообщили в надзорном ведомстве. — При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования».

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с беспомощно лежащим на полу пенсионером, на которого не обращают внимания окружающие. Автор ролика утверждает, что видео было снято в Болховском интернате.

По данному факту Следственное управление СК России также организовало проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»