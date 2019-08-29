Болховский интернат выселит мужчину, который снял видео с лежащим стариком

29.8.2019 | 11:22 Важное, Новости

По словам директора интерната Владимира Авилова, автор ролика не платит за услуги

 

Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов хочет выселить Владимира Рублева, который снял ролик с лежащим на полу пенсионером и выложил его в Сеть. Об этом в СМИ заявил Владимир Авилов – директор интерната и глава болховского райсовета.

По его словам, выселение Рублева – не расправа за видео: с 2002 года мужчина якобы живет в интернате незаконно, не платит за услуги и не заключил договор. Почему его не выселяли раньше, Авилов не ответил.

Между тем к проверке интерната подключилась прокуратура Орловской области. В социальное учреждение уже выехали прокурорские работники.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников БСУ СО ОО «Болховский дом-интернат для престарелых и инвалидов», соблюдения ими законодательства о социальном обслуживании, — официально сообщили в надзорном ведомстве. — При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования».

  • Напомним, ранее в Сети появился видеоролик с беспомощно лежащим на полу пенсионером, на которого не обращают внимания окружающие. Автор ролика утверждает, что видео было снято в Болховском интернате.
  • По данному факту Следственное управление СК России также организовало проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2019 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования