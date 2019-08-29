В Орле отремонтировали футбольную площадку

Обновление обошлось в 1,1 млн рублей

В Орле после реконструкции открыли футбольную площадку на набережной Дубровинского. Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

На площадке заменили искусственный газон, отремонтировали ограждение и установили новую сетку. Реставрация обошлась в 1,1 млн рублей, деньги выделили из бюджета Орла и внебюджетных источников Городского спортивно-оздоровительного центра.

По подсчетам организаторов, ежегодно площадка принимает более 20 тысяч человек. На ней проводятся турниры, учебные занятия и спортивные праздники. В облсовете напомнили, что поле появилось семь лет назад по инициативе вице-спикера облсовета Олега Кошелева.

«В 2012 году совместно с администрацией города Орла вошли в городскую программу по развитию физической культуры и спорта, вложили средства по программе наказов избирателей, и получилось прекрасное футбольное поле, которое отслужило семь полных лет. Ремонт, можно сказать, был плановый. Администрацией города, городским спортивно-оздоровительным центром была поведена большая работа, эта футбольная площадка фактически родилась заново», — сказал Кошелев.

В рамках открытия площадки прошел турнир по мини-футболу и различные конкурсы.

ИА «Орелград»