В Орле скрытая безработица превысила официальную в 3,5 раза

29.8.2019 | 16:40 Новости, Общество

Обнародованы данные о количестве орловцев, не имеющих работы.

Оперативные данные обнародовал Орелстат. Согласно им к началу августа 2019 года в Орловской области в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 3,8 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан.

Из них 3,3 тысячи человек официально имели статус безработного, а пособие по безработице получали 2,9 тысячи орловцев. Таким образом, уровень регистрируемой безработицы составил 0,9 процента численности рабочей силы – экономически активного населения.

Орелстат также обнародовал данные по итогам обследования, согласно которым численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае-июле 2019 года составила 346,8 тысячи человек. Из них 333 тысячи орловцев были заняты в экономике, а 13,8 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали.

Последние, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, классифицируются как безработные. То есть уровень регистрируемой безработицы в Орловской области более чем в 3,5 раза уступает уровню реальной безработицы, классифицируемой по методике МОТ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2019 год

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