Орловские подростки получили долгожданный скейт-парк

Он уже получил неофициальное название Orlando Skate Park! По примеру SkateLab Park во Флориде, Black Pearl Skate Park на Каймановых островах, SMP Skate Park в Китае, скейт-парки французского Марселя, канадского Калгари, и Луисвилля в штате Кентукки…

Новейшая история Орла насчитывает уже много попыток построить это сооружение. Много лет не могли выделить место, затем не было средств. Недавно в рамках своей благотворительной программы компания Орелстрой откликнулась призыв губернатора Орловской области Андрея Клычкова и реализовала мечту любителей активного отдыха.

Уже с сегодняшнего дня на площадке нового скейт-парка начинающие, так и опытные райдеры могут обучаться профессиональным трюкам. Характеристики и качество спортивного сооружения позволят выполнять нашим спортсменам на скейтборде все виды таких элементов катания, как слайды, грайнды, флипы и дропы. Кроме того, по достоинству оценить возможности площадки смогут не только скейтеры, но и мастера катания на самокатах, роликовых коньках и велосипедах bmx.

Покрытие скейтпарка выполнено из специального материала выдерживающего долгую и активную эксплуатацию, сохраняя практические свойства и эстетичный вид – особая гордость строителей. В дополнение организована технологичная система отвода атмосферных осадков, благодаря которой высыхание происходит в течение часа после прекращения дождя.

Объект занимает площадь около 500 квадратных метров и построен на территории стадиона имени Ленина. Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, побывавший на открытии первой скейт-площадки, это местостанет новой точкой притяжения для молодежи. Зона для занятий активными видами спорта окружена местами для отдыха, позволяющих спортсменам и любителям комфортно проводить время в перерывах между тренировками вместе со зрителями.

— Исторически сложилось, что с момента основания строительный холдинг «Орёлстрой» неотъемлемо связан с городом Орел и его жителями, — отметил генеральный директор ПАО «Орелстрой» Дмитрий Сучков. — Мы не просто строим дома, мы обустраиваем целые микрорайоны, уделяя большое внимание инфраструктуре. Мы помогаем всегда, когда можем помочь, детям и взрослым, которым нужна наша прежде всего профессиональная помощь.

За несколько десятилетий Орелстрой возвел очень много социально-административных объектов – домов культуры, больниц, учебных учреждений. Но этот объект – не просто особенный, он в нашей трудовой биографии первый!

Благодаря инициативе наших скейтеров, активной поддержке губернатора и усилий наших строителей мы стоим в месте, столько значимом для подрастающего поколения.

Очень приятно от имени ПАО «Орёлстрой» сказать всем прямо здесь и сейчас, что наш подарок городу, наконец, готов!

Реализация этого проекта – еще один успешный пример того, как руководство области и представители бизнеса вместе могут развивать родной город, помогая сделать его жителей еще активнее, здоровее и счастливее. Появление в Орле скейт-парка и современной волейбольной площадки по соседству с ним – это только начало, как заверили представителей прессы и гостей праздника руководители Области. В свою очередь, и Орелстрой подтвердил готовность рассматривать новые проекты, которые помогут сделать жизнь орловцев ярче, спортивней и интересней.

ИА Орелград